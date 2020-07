Calciomercato Inter, Moratti scatenato su Messi | E attacca la juve

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti infiamma i tifosi nerazzurri sul possibile approdo sotto la Madonnina di Leo Messi: i dettagli

Una lunga intervista quella rilasciata dall’ex patron dell’Inter Massimo Moratti ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’. L’ormai ex presidente ha detto la sua sul momento della squadra di Conte ma ha parlato anche di Juventus senza dimenticare il sogno Messi: ecco le sue parole.

Calciomercato Inter, sogno Messi: l’apertura di Moratti

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss’ l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato del momento della squadra nerazzurra. Su Marotta e Conte: “Non so se li avrei portati all’Inter, Zhang però sta lavorando per il bene dei nerazzurri. Conte farà meglio l’anno prossimo”.

Non manca poi la frecciata agli storici rivali della Juventus: “Le inseguitrici non possono accontentarsi di arrivare seconde. Allo Stadium si sono distratti, dovevano scrivere 36. Un pò di memoria in più servirebbe. Sono amico di Agnelli ma non sarei orgoglioso di quel periodo storico, al suo posto“.

L’ex patron dell’Inter ha poi voluto dire la sua sul sogno Messi, alimentando il desiderio dei tifosi. “Messi? Il padre ha preso casa vicino alla sede dell’Inter, magari sarà più facile fargli firmare il contratto. Alle volte i sogni diventano realtà, magari venisse”.

