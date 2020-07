Calciomercato Juventus e Inter, maxi offerta del Barcellona | I dettagli

Il Barcellona è pronto a fare sul serio per il centrocampista: super offerta dei catalani, due big salutano la Liga spagnola

Un duello a distanza per lo scudetto terminato, ufficialmente dopo la vittoria bianconera sulla Sampdoria ieri sera, in favore della squadra di Sarri. Juventus ed Inter guardano al calciomercato e registrano novità importanti per due big seguiti a lungo nelle ultime settimane: il Barcellona è pronto a mettere sul piatto una super offerta.

Secondo quanto riportato da ‘Goonertalk’ e ripreso da ‘Fichajes.net’, il Barcellona avrebbe tutta l’intenzione di farsi avanti per Matteo Guendouzi. Il talentuoso centrocampista francese, di origini marocchine, ha deluso all’Arsenal e potrebbe partire.

A spingere per il talentuoso 21enne in scadenza nel 2022 con i ‘Gunners‘ vi sarebbe il ds dei catalani Eric Abidal. Per arrivare a Guendouzi, il club di Bartomeu è pronto ad inserire nella trattativa i cartellini di due big da tempo nel mirino di Juventus ed Inter. Si tratta di Ivan Rakitic ed Arturo Vidal.

Il primo, ormai fuori dai progetti del Barcellona, è in scadenza nel 2021. Per quanto riguarda Vidal, il cileno è il grande obiettivo per la squadra di Conte anche se il suo destino, a questo punto, potrebbe chiamarsi Premier League.

