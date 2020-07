Calciomercato Inter, Vidal si allontana | Futuro già scritto!

La suggestione di Antonio Conte di riabbracciare Vidal sembra essersi infranta: il futuro del cileno è sempre più lontano dall’Inter.

Con la vittoria matematica dello scudetto da parte della Juventus, l’Inter non ha più molto da chiedere a questo campionato. La società meneghina, però, è già indaffarata per ottenere il meglio dall’Europa League e poi nel programmare la prossima stagione. Marotta sembra essere riuscito a soddisfare le richieste di Conte riguardo a Sanchez: l’accordo con lo United è ad un passo. L’ad nerazzurro, però, potrebbe non riuscire ad accontentare il tecnico anche sull’altro cileno: il futuro di Arturo Vidal, come rivelato dalla Spagna, sarà lontano dall’Inter.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, la panchina traballa | Riecco Giampaolo!

Calciomercato Inter, niente Vidal | Resta al Barcellona!

Nel mercato di gennaio l’Inter è stata vicina a trovare l’accordo con il Barcellona per l’arrivo di Arturo Vidal. Solamente l’affidamento della panchina blaugrana a Quique Setien ha bloccato la partenza del centrocampista cileno, adesso l’addio si è complicato. Come rivelato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe fatto marcia indietro, decidendo di puntare su Vidal anche nella prossima stagione. L’ex centrocampista della Juventus ha dimostrato di poter essere ancora uno dei migliori interpreti del ruolo sul panorama calcistico europeo ed i blaugrana non vogliono più farne a meno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si complica per il bomber | Irrompe il Real Madrid!

Il sogno di Conte di poter riavere nella propria rosa Arturo Vidal sembra essersi infranto contro la pianificazione della prossima stagione del Barcellona. Il cileno potrebbe essere fondamentale anche per l’ingresso di Pjanic nell’undici blaugrana, colmando le mancanze del bosniaco a livello di corsa con il proprio dinamismo. L’unico cileno su cui potrà fare affidamento il tecnico salentino l’anno prossimo, molto probabilmente, sarà Alexis Sanchez: Arturo resta in Catalogna.

Niente da fare per Vidal all’Inter: il Barcellona avrebbe deciso di dare maggiore spazio al centrocampista cileno nella prossima stagione, resta al Camp Nou.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Ecco il sostituto

Milan, Theo in Premier: si lavora allo scambio | Doppio assist per Inter e Juve

Calciomercato Juventus e Inter, beffa Serie A | Colpo in Spagna!