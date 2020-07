Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Ecco il sostituto

La Juventus lavora sul calciomercato e vuole sfruttare l’intreccio con un ex dipendente: caccia al colpo per la fascia

È stata una stagione particolare e fino ad adesso negativa per la Juventus, ma quella di oggi può essere la serata giusta per i bianconeri per riscattarsi e portare a casa il primo titolo. Giovedì scorso è stato fallito il primo match point ma c’è una nuova occasione che può essere sfruttata questa sera nella sfida contro la Sampdoria.

La vittoria dello scudetto può in un certo senso cancellare i passi falsi in Coppa Italia e Supercoppa Italiana e salvare la stagione, ma per renderla storica c’è bisogno del colpaccio in Champions League, dove si ripartirà dalla sconfitta rimediata a Lione per 1-0.

Calciomercato Juventus, interesse per Thauvin in caso di addio di Douglas Costa

Mentre la squadra è concentrata sul finale di stagione, la società lavora pensando al futuro per rinforzare notevolmente la rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Nelle ultime ore l’ex bianconero Pablo Longoria è diventato il nuovo responsabile del mercato e della parte sportiva del Marsiglia e potrebbe aprire a nuove ipotesi di scambio.

La società della ‘Vecchia Signora’, infatti, potrebbe sfruttare la sua presenza per avviare le trattative per Florian Thauvin. L’esterno francese classe 1993 ha un contratto in scadenza nel 2021 e può tornare utile alla Juventus soprattutto in caso di addio di Douglas Costa.

Thauvin ha vissuto una stagione negativa a causa di un intervento (artroscopia) ma in passato ha sempre fatto la differenza in Ligue 1. Un anno fa ha siglato ben 16 reti mentre due stagioni fa è arrivato addirittura a 22 gol in campionato.

