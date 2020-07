Calciomercato Juventus, rescissione e addio | Un big ai saluti

In casa Juventus un top player potrebbe salutare nelle prossime settimane di calciomercato: sempre più concreta l’ipotesi rescissione

Manca poco più di un’ora al ritorno in campo della Juventus di Maurizio Sarri che vivrà il match della Sampdoria come quello, probabile, della festa scudetto al termine dei 90′. Dal campo al calciomercato, in casa bianconera si pensa anche a sfoltire la rosa in vista della stagione che verrà: in tal senso, il big sarebbe vicino alla risoluzione con la società torinese. Tutti i dettagli.

Calciomercato, bye bye Juventus: risoluzione più vicina

Un addio ormai certo nelle prossime settimane. La Juventus e Sami Khedira non sono mai stati così lontani ed il centrocampista tedesco sarebbe pronto a salutare Torino in estate. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, il club bianconero e l’ex Real Madrid potrebbero arrivare addirittura alla risoluzione consensuale del contratto.

Un accordo che lega Khedira alla ‘Vecchia Signora’ fino al giugno 2021. Situazione che potrebbe stuzzicare l’interesse di diversi club, pronti a scommettere sul 33enne falcidiato dagli infortuni durante l’ultima annata.

L’ostacolo da superare, però, resta l’ingaggio: Khedira, al momento, guadagna 6 milioni netti a stagione.

