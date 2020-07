Calciomercato, la panchina traballa | Riecco Giampaolo!

Dopo l’esperienza negativa alla guida del Milan, Marco Giampaolo sarebbe pronto per una nuova avventura in Serie A: forte interessamento!

Marco Giampaolo non vede l’ora di rimettersi in pista dopo la stagione deludente alla guida del Milan. Dopo pochi mesi dal suo arrivo, subito l’esonero da parte della dirigenza milanese con la scelta azzeccata di Stefano Pioli. Ora il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A con una nuova sfida davvero avvincente per la sua carriera.

Calciomercato, il Torino pensa a Giampaolo

Come svelato dal portale “SportMediaset” lo stesso Torino avrebbe vissuto una stagione difficile. Dopo l’esonero di Mazzarri è arrivato Moreno Longo, che è riuscito così nell’impresa di salvare la compagine granata. Ora, però, potrebbero esserci nuovi cambiamenti per il futuro del club di Urbano Cairo.

Lo stesso numero uno della società torinese potrebbe pensare proprio a Marco Giampaolo in caso di avvicendamento sulla panchina del Torino. Lo stesso tecnico, nativo di Bellinzona, vorrebbe tornare protagonista in Serie A con una nuova avventura davvero importante. Nelle prossime settimane il quadro futuro sarà più chiaro anche per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni del club granata: c’è da valutare, in primis, anche la situazione intorno al bomber della Nazionale italiana Andrea Belotti.

Il Torino continua a lavorare in vista del futuro dopo una salvezza arrivata proprio in extremis. Giampaolo resta così la prima scelta in caso di addio di Moreno Longo.

