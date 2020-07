Calciomercato Juventus, scudetto e addio | Paratici valuta le offerte

Ora che lo scudetto è in cassaforte, la Juventus è pronta a concentrarsi sul mercato: Paratici valuta le offerte in arrivo per uno dei senatori bianconeri.

Con la vittoria sulla Sampdoria, la Juventus ha ottenuto la certezza del nono scudetto consecutivo: il primo della gestione Sarri. I bianconeri hanno festeggiato il successo e ora si concederanno il tanto agognato riposo dopo un mese e mezzo ininterrotto di Serie A. Quando i campi si svuotano, però, entra in azione Fabio Paratici: il mercato bianconero è pronto ad entrare nel vivo. Il CFO della Juventus è disposto a valutare delle offerte per uno dei senatori della squadra, anche quest’anno fra i protagonisti dello scudetto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si complica per il bomber | Irrompe il Real Madrid!

Calciomercato Juventus, Bonucci può partire | City e PSG sono interessate!

Nella stagione d’esordio di de Ligt, primo tassello della difesa bianconera che verrà, è stato Leonardo Bonucci il suo Virgilio in Serie A e nel mondo Juventus. L’infortunio precoce di Chiellini ha impedito al centrale olandese di inserirsi con calma e di avere un maestro come il difensore toscano, ma Bonucci è sempre stato al suo fianco. Di questi nove scudetti vinti, il centrale viterbese ne ha vissuti otto: solamente l’annata in rossonero non gli ha permesso di completare il filotto di successi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Ecco il sostituto

Questa, però, potrebbe essere stata l’ultima stagione di Bonucci con la Juventus. Fabio Paratici sembra disposto a sacrificarlo sul mercato, grazie al livello raggiunto da de Ligt e dalle buone prestazioni fornite da Demiral prima dell’infortunio. Sul centrale bianconero rimane vivo l’interesse del Manchester City e del PSG: entrambe le società seguono il numero ’19’ della Juventus da molte stagioni e, questo, potrebbe essere l’anno giusto per ottenerlo. Guardiola, in particolare, ha sempre apprezzato le qualità di Bonucci in fase di impostazione e potrebbe tentare l’assalto.

La Juventus e Bonucci, dopo l’ottavo campionato vinto insieme, potrebbero dirsi di nuovo addio: Paratici è pronto ad ascoltare le offerte di City e PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, rescissione e addio | Un big ai saluti

Milan, Theo in Premier: si lavora allo scambio | Doppio assist per Inter e Juve

Calciomercato, la panchina traballa | Riecco Giampaolo!