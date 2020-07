Calciomercato Inter, parla Marotta | Rivelazione su Messi!

A pochi istanti dal fischio d’inizio della sfida fra Inter e Genoa, Marotta ha parlato di mercato: le parole dell’ad nerazzurro su Lionel Messi.

La 36esima giornata di campionato si presenta come insidiosa per l’Inter: gli uomini di Antonio Conte dovranno affrontare un Genoa in piena lotta salvezza. I nerazzurri, che ormai hanno poco da chiedere al campionato, devono comunque mantenere alto il livello di agonismo in vista dell’Europa League. Prima del fischio d’inizio, Beppe Marotta si è fermato davanti ai microfoni di ‘Sky Sport’ per commentare la stagione dell’Inter e le voci di mercato riguardo ad un possibile approdo di Lionel Messi a Milano.

Inter, Marotta allo scoperto sul mercato | Rivelazioni su Messi e Sanchez

Il campionato si avvicina alla conclusione e l’Inter inizia a pensare al mercato. Prima dell’incontro con il Genoa, Marotta ha parlato delle voci riguardo ad una possibile operazione dei nerazzurri per acquistare Messi: “Parliamo di fantacalcio. Assolutamente non è un nostro obiettivo ed, inoltre, credo che Messi sia concentrato nel proseguire la propria carriera a Barcellona in questo momento”. Tutta un’altra storia, invece, riguardo ad Alexis Sanchez. “La sua è una situazione anomala, ancora irrisolta. La trattativa con il Manchester United continua e speriamo di risolvere il prima possibile”.

Prima di approcciare al mercato e programmare la prossima stagione, è tempo di bilanci in casa Inter. L’ad nerazzurro si è detto soddisfatto del cammino svolto, ma non ha perso l’occasione per infiammare la polemica sui calendari. “Se facciamo un’analisi del nostro percorso, siamo contenti. Abbiamo avuto una buona crescita, perciò siamo contenti anche se non dobbiamo accontentarci. Riguardo ai calendari, in realtà siamo stati penalizzati e questo è un dato concreto. Era difficile coniugare le varie esigenze e non voglio biasimare il comportamento della Lega, è tutto di stimolo per proseguire con maggiore attenzione. In questo sport anche i particolari fanno spesso la differenza”.

L’ad dell’Inter non cavalca le voci di mercato e spegne gli entusiasmi riguardo a Messi: “Non è assolutamente un nostro obiettivo”.

