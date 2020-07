Calciomercato Juventus, giovane talento lontano | Premier ad un passo

La Juventus ha messo da tempo gli occhi su talento giovanissimo per il futuro: il calciatore però sarebbe ormai vicinissimo alla Premier League

Juventus che continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato. Fabio Paratici tiene il mirino puntato anche sui giovani talenti per il futuro. Un calciatore osservato da tempo però sarebbe vicino a sfumare. Vicino l’approdo in Premier League per il talento non ancora maggiorenne.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, infortunio e operazione | Salta il trasferimento

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Cala il prezzo!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, super scambio in Premier | La Juventus rischia!

Calciomercato Juventus, sfuma Diego Rosa: il brasiliano vicino al Manchester City

In casa Juventus si è sempre pronti a puntare sui giovani talenti in circolazione. La società bianconera infatti starebbe osservando da tempo con interesse il centrocampista del Gremio, Diego Rosa. La Juventus però ha deciso di attuare una politica di attesa nella trattativa, con il brasiliano sempre più vicino a scegliere un’altra squadra per il suo futuro.

Così, secondo le informazioni riportate da ‘Calciomercato.it’, a beffare la Juventus sarebbe il Manchester City di Pep Guardiola che si sarebbe inserito nella trattativa per il giovane talento, superando i bianconeri. Diego Rosa quindi sembrerebbe ormai ad un passo dai ‘citizens’. L’accordo definitivo ancora non è arrivato, ma la società inglese sembrerebbe ottimista di chiudere la trattativa per il centrocampista nei prossimi giorni. Affare che dovrebbe chiudersi per una cifra intorno ai 10-12 milioni di euro. Juventus dunque che vede allontanarsi il giovane obiettivo brasiliano, che ormai sarebbe vicinissimo a sbarcare in Premier League per la sua prima esperienza europea.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, aumenta la concorrenza | Obiettivo più lontano