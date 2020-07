Calciomercato Juventus, infortunio e operazione | Salta il trasferimento

La Juventus lo aveva messo nel mirino già da tanto tempo, ma il suo passaggio in bianconero salterà ormai definitivamente a causa di un lungo stop

Novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda l’obiettivo bianconero in vista della prossima stagione. Il club torinese è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per cercare di fiutare l’affare dell’anno. Così da tempo Paratici aveva messo nel mirino uno dei portieri forti al mondo, Marc-André Ter Stegen, ma il suo trasferimento salterà ormai sicuramente.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Cala il prezzo!

Leggi anche —> Calciomercato, ritorno in Serie A | Riecco Mazzarri!

Calciomercato Juventus, salta l’idea Ter Stegen per la porta

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo “AS” l’estremo difensore blaugrana ha vissuto una stagione davvero fastidiosa a causa di un problema al tendine rotuleo: così durante gli ultimi mesi ha subito un trattamento con le cellule staminali per risolvere tutto questo. Nelle ultime ore, però, Ter Stegen avrebbe provato nuovamente tanto dolore al ginocchio: sarebbe nata così anche la possibilità dell’operazione dopo l’avventura in Champions League, in programma ad agosto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, occhi in Serie A | Colpo da 25 milioni

La decisione sarà presa dallo staff medico e dalla società catalana: lo stesso numero uno del Barcellona potrebbe restare fuori fino a dicembre. La Juventus dovrà cambiare proprio obiettivo per la porta in vista delle prossime stagioni.

Il club bianconero continuerà così a lavorare in ottica futura pensando a profili davvero interessanti da regalare a Maurizio Sarri.

Potrebbero interessarti anche:

Champions League, Mbappe esce in lacrime | A rischio per l’Atalanta

Calciomercato Milan, assalto in casa Inter | Offerta e controfferta