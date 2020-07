Calciomercato Inter, suggestione James | Colpo in saldo

L’Inter può riservare una sorpresa dalla Spagna durante il calciomercato estivo: chance a prezzo scontato dalla Spagna

Un’intrigante pista che potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane e che vede James Rodriguez sempre più lontano dal Real Madrid. Il colombiano è destinato a dire addio ai ‘Blancos’ durante il calciomercato estivo: ecco la decisione di Florentino Perez.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, assalto in casa Inter | Offerta e controfferta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Mourinho tenta il colpo | Sfida con Inter e Juventus

Calciomercato Inter, addio Real: colpo James Rodriguez

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol‘, il Real Madrid ha ufficialmente scaricato James Rodriguez. Il patron delle ‘Merengues’ Florentino Perez si è ‘rassegnato’ a perdere il colombiano per una cifra inferiore ai 40 milioni richiesti nei mesi scorsi. James vorrebbe rimanere a Madrid con l’Atletico che gli garantirebbe uno stipendio da 8,5 milioni annui (quadriennale da 34 milioni di euro).

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il trequartista avrebbe già detto al Real che l’Atletico di Simeone resta la sua prima scelta ma Perez e Zidane non hanno la minima intenzione di vedere l’ex Monaco con la maglia dei ‘Colchoneros’. Ecco quindi che il patron dei ‘Blancos’ avrebbe confermato all’agente Jorge Mendes di trovare una nuova squadra per il trequartista che adesso può partire per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Inter e Roma gelate | Niente prestito!

Un affare che può ingolosire l’Inter di Conte in vista della stagione 2020/21. Situazione in divenire, il 29enne, in scadenza nel 2021, lascerà Madrid: Marotta alla finestra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, bomber dalla Serie A | Sfida a Juventus ed Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, retroscena Eriksen | Ora è a metà prezzo