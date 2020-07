Calciomercato Inter, nuovo prestito in vista | Via alle discussioni

Il calciatore dell’Inter rientra dal prestito e il suo futuro torna ad essere in bilico. Possibile nuovo trasferimento a titolo temporaneo

È stata nel complesso una buona stagione fin qui per l’Inter, che è riuscita a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League con largo anticipo. In tal senso infatti è stato fatto un passo importante in avanti visto che in passato, nelle ultime due annate, il quarto posto è arrivato solo negli ultimi minuti dell’ultima giornata.

La compagine nerazzurra però è rimasta in lotta per lo scudetto solo fino a fine febbraio, prima del crollo che ha allontanato in maniera definitiva lo scudetto e la lotta con Lazio e Juventus. Per questo la società lavora per eliminare gli elementi non da Inter e aggiungere calciatori importanti in rosa.

Calciomercato Inter, possibile un nuovo prestito al Newcastle per Lazaro

Una delusione di questa annata è sicuramente Valentino Lazaro, che ha disputato gare incerte e imprecise nei primi mesi ed è stato ceduto in prestito al Newcastle nel mercato di gennaio. Ora è rientrato dopo aver realizzato 2 reti in 9 gare e il suo futuro è in bilico.

Non resterà in nerazzurro e potrebbe farsi avanti nuovamente il club di Premier League. Il suo trasferimento, però, potrebbe avvenire nuovamente a titolo temporaneo. Secondo quanto riportato da Chroniclelive, la formula dovrebbe essere ridiscussa nelle prossime settimane.

In nerazzurro, il calciatore austriaco classe 1996 aveva collezionato 11 presenze senza mai andare in gol.

