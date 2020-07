Sampdoria-Milan, da Ibra a Donnarumma | L’annuncio di Massara

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato a pochi minuto dal fischio d’inizio del match contro la Sampdoria del futuro di Ibrahimovic e Donnarumma

Un match, quello contro la Sampdoria, che vede un solo risultato per il Milan di Pioli che continua a rincorrere il quinto posto. In ottica calciomercato ha parlato Frederic Massara, ds del ‘Diavolo’, hai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal fischio di inizio. Ecco le sue parole su tre pilastri rossoneri.

Calciomercato Milan, Massara: “Parliamo con Raiola”

Su Ibrahimovic – “Ci sono tante cose da valutare, tra cui la voglia di Zlatan nel continuare questa bellissima avventura in rossonero. Ne stiamo parlando con il suo agente, Mino Raiola. I tempi sono ristretti ma noi siamo felicissimi e anche Zlatan lo è“. Il discorso si sposta poi su altri due pilastri rossoneri: Donnarumma e Calhanoglu. Sul classe 1999: “Vogliamo trovare una soluzione positiva anche per noi, anche se è una situazione diversa da quella di Ibrahimovic. Serve l’intesa per costruire un futuro ancora insieme”.

Battuta finale sul trequartista turco, tra i migliori del Milan di Pioli nel post lockdown: “Stiamo parlando con il suo agente, siamo felici di quanto stia facendo con noi“.

