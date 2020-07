Calciomercato Milan, ‘bomba’ su Guardiola-Mbappe | Sogno possibile

Il Milan vive un buon momento sul campo e all’esterno potrebbe arrivare una svolta clamorosa: nuova società e colpi sensazionali

È stata una stagione particolare e imprevedibile per il Milan. La compagine rossonera è partita nel peggiore dei modi e ha commesso troppi passi falsi iniziali che hanno compromesso da subito la lotta per cercare la qualificazione alla prossima Champions League, competizione che manca da ormai troppi anni nella Milano sponda rossonera.

Con l’arrivo di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, però, è cambiato tutto e il Milan è riuscito a registrare un filotto importante di vittorie che ha permesso di raggiungere una posizione per entrare in Europa League, che a un certo punto della stagione sembrava lontana e difficile da raggiungere.

Calciomercato Milan, clamorosa rivoluzione: Arnault porta Guardiola e Mbappe

La dirigenza rossonera ora lavora sul futuro ma nel frattempo da Il Giornale lanciano la bomba per il futuro del Milan. Secondo la nota testata italiana, infatti, si continua a parlare di un possibile acquisto della società da parte di Bernard Arnault, che potrebbe trovare un accordo addirittura nel giro di 12 mesi.

E con lui ogni si potrebbe davvero sognare in grande: Il Giornale parla di colpi clamorosi come Pep Guardiola in panchina e Kylian Mbappe come perno dell’attacco per far rinascere in maniera definitiva il ‘Diavolo’.

Tutto questi nei giorni in cui si parla anche di Messi all’Inter: ipotesi clamorose che rilancerebbero notevolmente il calcio milanese.