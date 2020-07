Calciomercato Juventus, De Sciglio ‘accontenta’ Sarri | I dettagli

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano di nuovo su De Sciglio rilanciando un nome legato a Sarri per la sostituzione del terzino milanese

Solo un clamoroso ritorno di Allegri cambierebbe il destino di De Sciglio. Un destino ad oggi lontano dalla Juventus. I bianconeri se ne stavano liberando già nello scorso calciomercato di gennaio, vedi lo scambio col Paris Saint-Germain che aveva come altro protagonista il transalpino Kurzawa. Poi l’affare è saltato vicino al traguardo e così il terzino milanese è rimasto in bianconero, sapendo che da lì al termine della stagione avrebbe continuato ad avere pochissimo spazio. Non rientrava e non rientra nei piani di Sarri, dopo lo scudetto conquistato sicuramente più saldo in panchina.

Calciomercato Juventus, De Sciglio ‘porta’ Hysaj

Al tecnico juventino, però, De Sciglio potrebbe fare comodo. Comodo per poter riabbracciare a Torino un suo ‘fedelissimo’ sia all’Empoli che al Napoli. Parliamo ovviamente di Elsed Hysaj, laterale albanese rilanciato in questi mesi da Gattuso dopo che con Ancelotti era finito ai margini. Il classe ’94 è tuttavia rimasto in scadenza nel giugno 2021, non a caso di recente il suo agente Mario Giuffredi è tornato a parlare di un possibile divorzio dal club azzurro alla fine di questa stagione. I circa 15 milioni che dovrebbe ‘incassare’ dalla vendita dell’ex Milan, la Juventus potrebbe dirottarli nelle casse della società di De Laurentiis per mettere le mani su Hysaj (sabato col Sassuolo a segno per la prima volta in Serie A) ‘accontentando’ così Sarri che lo rivuole con sé fin dall’estate passata. I colloqui per il 26enne nativo di Shkoder potrebbero in realtà già essere cominciati nell’ambito della trattativa per Arkadiusz Milik, anche lui in scadenza fra un anno e scelto dall’area tecnica per sostituire Gonzalo Higuain.

