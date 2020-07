Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scaricato | Che occasione dal Real

Il calciomercato della Juventus può vedere concretizzarsi una clamorosa suggestione direttamente da Madrid, sponda Real: Zidane ‘alleato’ bianconero

Il nono scudetto di fila portato a casa e la testa, oltre che alla gara di ritorno in Champions contro il Lione, al calciomercato estivo. La Juventus 2020/21 potrebbe attingere dal Real Madrid per un clamoroso colpo che colmerebbe una delle poche lacune della rosa di Sarri. Ecco quindi che Zidane potrebbe ritrovarsi alleato inatteso del suo ex club: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, ‘assist’ da Zidane: suggestione Real

Il Real Madrid dopo la vittoria della 34esima Liga, posta ormai in bacheca, guarda al futuro. Un futuro che potrebbe intrecciarsi, in ottica mercato con i piani della Juventus. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol‘, Zinedine Zidane avrebbe in mente un colpo in difesa, sulla corsia di destra. Al tecnico transalpino piace Youcef Atal, 24enne algerino del Nizza che si è distinto con la squadra rossonera. L’innesto di Atal ripercorrerebbe quanto già fatto sulla corsia mancina con Mendy che ha lentamente soffiato il posto da titolare a Marcelo.

A rischiare è Daniel Carvajal, nazionale spagnolo in scadenza nel 2022. L’approdo di Atal potrebbe quindi restringere gli spazi per il 28enne di Leganes che può quindi diventare una forte suggestione per la Juventus. Danilo ha deluso su tutti i fronti ed è per questo che i bianconeri cercano un terzino di valore ed esperienza, per sistemare definitivamente le corsie esterne.

Situazione in divenire, Zidane può essere l’alleato a sorpresa della ‘Vecchia Signora’: Carvajal il sogno per la difesa di Sarri.

