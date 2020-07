Calciomercato Lazio, top player per Inzaghi | Suggestione David Silva!

In casa Lazio spunta una clamorosa indiscrezione di mercato: biancocelesti che tentano il colpo David Silva per la prossima stagione

Dopo aver lasciato il Manchester City, il futuro di David Silva è ancora incerto. Così dalla Spagna arriva la clamorosa ipotesi di un approdo in Italia. Sullo spagnolo mette gli occhi la Lazio di Simone Inzaghi, che punta al colpaccio a parametro zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Napoli, Koulibaly-Manchester City | Le ultime

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Roma, Vertonghen sul futuro: ”Decisione a breve”

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter e Napoli, rinforzo a centrocampo | Occhi in Serie A

Calciomercato Lazio, David Silva lascia il Manchester City: i biancocelesti tentano il colpo a zero

Lazio che dopo la grande stagione prima dello stop dovuto al Coronavirus, alla ripresa del campionato ha subito un brusco stop scivolando dal secondo al quarto posto. I biancocelesti possono ancora puntare al secondo posto, ma la cosa più importante è che ormai la qualificazione in Champions League sia ipotecata. Così la società di Claudio Lotito inizia a pensare al calciomercato per la prossima stagione, cercando i migliori talenti a disposizione.

Così i biancocelesti sembrerebbero aver messo nel mirino il calciatore spagnolo, David Silva. Dopo dieci anni il giocatore polivalente lascia il Manchester City a parametro zero ed entra nel mirino della Lazio. A convincere il calciatore ad accettare la corte della squadra di Simone Inzaghi potrebbe essere proprio la qualificazione in Champions League ed il probabile ruolo da protagonista in squadra. Vedremo se la società laziale riuscirà a chiudere un colpo che sarebbe davvero stratosferico per la prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, colpo in difesa | In rottura con il club!