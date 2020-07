Calciomercato Inter e Napoli, rinforzo a centrocampo | Occhi in Serie A

Inter e Napoli sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo e sembrerebbero aver messo nel mirino un calciatore della Serie A: concorrenza dalla Premier

Inter e Napoli si affronteranno questa sera nella penultima giornata di Serie A. Obiettivi molto diversi per le due squadre. I nerazzurri cercano i tre punti per il secondo posto, mentre i partenopei vogliono vincere per superare il Milan ed avvicinare la Roma. Le due società però hanno in comune anche un obiettivo a centrocampo per la prossima stagione. Si guarda in Italia con la concorrenza della Premier League.

Calciomercato Inter e Napoli, interesse per Nandez: sul centrocampista ci sono anche squadre inglesi

Inter e Napoli incrociano le proprie strade per quanto riguarda il calciomercato. Infatti entrambe le squadre sembrerebbero cercare rinforzi per il centrocampo per la prossima stagione ed avrebbero messo gli occhi sullo stesso giocatore. Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, i partenopei starebbero osservando con interesse il calciatore del Cagliari, Nahitan Nandez. Oltre alla squadra di Gattuso sul centrocampista ci sarebbe anche quella di Antonio Conte. La concorrenza per le due italiane però arriva dall’estero, precisamente dalla Premier League.

Il più interessato al momento sembrerebbe essere il West Ham, ma il procuratore del calciatore sembrerebbe essere in contatto anche con Chelsea ed Arsenal per una possibile trattativa. Tanta concorrenza dunque per un calciatore pieno di grinta che sicuramente con due allenatori grintosi come Gattuso e Conte potrebbe fare benissimo.

