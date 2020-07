Calciomercato Inter e Juventus, obiettivo Thomas | Scambio a rischio beffa

Inter e Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Thomas Partey e l’offerta Guendouzi e conguaglio economico può portare ad una doppia beffa per le italiane

Sotto contratto sino al 2023, Thomas Partey è uno dei pezzi pregiati della scuderia di Diego Pablo Simeone. Il centrocampista ghanese ha una clausola da 50 milioni di euro, ma è finito nel mirino di tanti club. In Italia piace in particolare a Juventus ed Inter, anche se il costo del cartellino è un po’ troppo elevato. All’estero è soprattutto l’Arsenal che ci sta provando con maggior insistenza.

Calciomercato Inter e Juventus, l’Arsenal insiste per Thomas

I ‘Gunners’ avrebbero messo tra le priorità l’acquisto del centrocampista classe 1993 e avrebbero proposto uno scambio all’Atletico Madrid. L’offerta inglese, riferisce il ‘Daily Mail’, consisterebbe in circa 25 milioni di euro sommati al cartellino di Matteo Guendouzi, che non rientra più nei piani di Mikel Arteta.

Il francese è anche lui profilo gradito da Inter e Juventus. I ‘Colchoneros’ avrebbero però rifiutato la proposta. L’Arsenal non appare intenzionato a spendere l’intera cifra della clausola rescissoria e vedremo se formulerà una nuova offerta, provando a lasciare Guendouzi nell’affare. Di certo, se lo scambio dovesse in futuro andare in porto, i piani di Juventus e Inter si complicherebbero. Entrambe le compagini italiane, appunto, seguono tutti e due i giocatori e sarebbero interessate ad acquistarli e, nel caso del giovane francese, in saldo.

Ecco perché nerazzurri e bianconeri seguirebbero con grande attenzione l’evolversi della situazione: non è escluso che possano inserirsi per formulare, ad Atletico o (più facile) all’Arsenal, una giusta offerta per assicurarsi uno dei due centrocampisti.

