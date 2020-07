Sampdoria-Milan, Ibrahimovic e non solo | C’è l’annuncio di Pioli

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Milan: dal campo al calciomercato, ecco le sue dichiarazioni

Giornata di conferenza stampa per Stefano Pioli che affronterà domani a Marassi, con il suo Milan, la Sampdoria di Ranieri. Dal campo al calciomercato, ecco le parole sul match contro i blucerchiati: “La Sampdoria è una squadra in salute, sta bene come noi. Ranieri ha fatto un grande lavoro, dovremo essere concentrati”. Il pensiero del tecnico emiliano si rivolge poi alla prossima Europa League: “Crediamo all’Europa League senza preliminari, rincorriamo e non dipende solo da noi. Dobbiamo vincere e aspettare il risultato della Roma“.

Calciomercato Milan, Pioli allo scoperto: il destino di tre big

L’allenatore rossonero ha fatto poi il punto sul mercato passato: “Kjaer è arrivato a gennaio ed ha dato un contributo evidente. Ibrahimovic? Ci ha migliorati sotto tanti aspetti. Tatticamente ci ha dato tante soluzioni, ma anche tecnicamente. Quella arrivata grazie a Zlatan è stata una spinta decisiva: ha carattere e personalità“.

Un pensiero infine sulle riconferme di alcuni dei pilastri rossoneri. Da Ibrahimovic a Calhanoglu fino a capitan Romagnoli: “La ripresa del prossimo campionato è vicina, quindi la volontà della società è di mettere in chiaro certe situazioni. Ci incontreremo tutti la settimana prossima, a Serie A terminata”.

Una battuta sulle nuove maglie del Milan: “La indosseremo contro il Cagliari, richiama la storia della città e del club. Spero ci possa portare ai successi del passato”.

