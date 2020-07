Real Madrid, Mariano positivo al Coronavirus | Il comunicato del club

Clamoroso a Madrid, l’attaccante del Real Mariano è risultato positivo al ‘COVID-19’ nell’ultimo test effettuato: non ci sarà per la Champions League.

Arrivano pessime notizie dall’infermeria per Zinedine Zidane: negli ultimi test per il ‘COVID-19’ Mariano Diaz è risultato positivo. L’attaccante dominicano, per la verità già fuori dai piani del tecnico francese, è stato sottoposto al regime di isolamento e non potrà esserci contro il Manchester City per la sfida di Champions League. Ecco il comunicato ufficiale del Real Madrid.

Real Madrid, Mariano positivo al Covid-19 | Il comunicato ufficiale

Dopo le indiscrezioni arrivate nel primo pomeriggio, il Real Madrid ha confermato la positività al ‘COVID-19’ di Mariano Diaz tramite un comunicato ufficiale.”Dopo i test COVID-19 effettuati individualmente sulla nostra Prima Squadra nella giornata di ieri dal Real Madrid Medical Services, il nostro giocatore Mariano ha dato esito positivo. Il calciatore è in perfetta salute e rispetta il protocollo di isolamento sanitario a casa sua”. L’attaccante dominicano è stato immediatamente allontanato dai propri compagni di squadra, in modo da limitare al minimo le possibilità che altri giocatori del Real Madrid possano essere infettati. Le ‘Merengues’ hanno messo nel mirino l’impresa contro il City.

