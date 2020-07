Calciomercato, big del Barcellona in Serie A | Beffa Milan

Il Milan potrebbe incassare un’importante beffa durante il calciomercato estivo: il big può sbarcare in un altro club di Serie A

Un finale di stagione sorprendente quello del Milan di Stefano Pioli che ripartirà l’anno prossimo proprio dall’allenatore emiliano. Dal campo al calciomercato, non arrivano buone notizie in quel di Milanello con un vecchio obiettivo accostato alla società milanese che sarebbe sempre più lontano. Un’altra società di Serie A è pronta all’assalto: c’è già l‘offerta.

Calciomercato Milan, sorpasso Lazio: colpo dal Barcellona

Il club di via Aldo Rossi si vede superato nella corsa ad uno dei nomi maggiormente accostati ai rossoneri durante le ultime settimane. Secondo quanto riportato dal portale iberico ‘Todofichajes.com‘, la Lazio starebbe accelerando per l’acquisto di Samuel Umtiti. Il centrale francese, ormai fuori dai piani del Barcellona di Bartomeu, è finito sul mercato e lascerà la Catalogna in estate.

Il presidente Lotito vuole regalare a Inzaghi un colpo di spessore da affiancare ad Acerbi per rendere ancor più competitiva la squadra biancoceleste sia in campionato che nella prossima Champions League. Ecco dunque che il classe 1993, con 18 presenze stagionali alla corte di Quique Setien, è il nome caldo per la società capitolina.

Tare sarebbe disposto, inoltre, ad offrire ben 30 milioni per il giocatore in scadenza nel 2023. Cifra che sbaraglierebbe la concorrenza, tra le altre proprio del Milan, accontentando di fatto le richieste del club spagnolo.

