Calciomercato Milan, ostacolo Siviglia per il centrocampista

Altra rivale dalla Spagna per il Milan nella corsa a Marc Roca. Dopo il Real Madrid, anche il Siviglia ha messo gli occhi sul centrocampista dell’Espanyol

Nella disastrosa stagione dell’Espanyol, Marc Roca è stata una delle poche note positive. Il centrocampista classe 1996 ha infatti dimostrato di essere uno dei più interessanti prospetti del calcio iberico e ha attirato su di sé l’interesse di grandi club. Il Milan in particolare lo ha messo nel mirino, con la dirigenza rossonera che ha già incontrato gli agenti del giocatore.

Calciomercato Milan, ostacolo Monchi per Roca

Roca però piace anche al Real Madrid. Il Milan sarebbe però in vantaggio nella corsa al ragazzo: il Real non è infatti convinto e i rossoneri puntano a chiudere l’affare quanto prima. Affare che sarebbe decisamente meno dispendioso dei 40 milioni di euro che corrisponde al valore della clausola rescissoria. Per Roca infatti l’Espanyol potrebbe chiedere 18/20 milioni di euro.

Stando a ciò che riferisce il ‘Mundo Deportivo’, anche il Siviglia avrebbe però messo gli occhi sul ragazzo. Gli andalusi e in particolare il ds Monchi, considerano il catalano l’ideale rimpiazzo per il partente Ever Banega. Nuova concorrente dunque per il Milan, che ora dovrà accelerare i tempi se vorrà portare il ragazzo a Milano.

Roca è uno dei tanti nomi monitorati dalla dirigenza rossonera per la mediana. E per valutazione sarebbe uno dei profili meno dispendiosi dal punto di vista economico: difficilmente infatti i catalani chiederebbero più di 25 milioni di euro.

