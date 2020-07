Calciomercato Milan, contatti col Real Madrid | Fissato il prezzo

Il Milan sta iniziando a costruire la rosa per la prossima stagione, seguendo le indicazioni di Pioli: il Real Madrid, intanto, ha fissato il prezzo.

La gioia di Pioli per la conferma in rossonero ha lasciato il posto alla determinazione ed al senso di responsabilità nei confronti della prossima stagione. Il Milan sta mettendo le basi per costruire la rosa dell’anno prossimo, seguendo le indicazioni del tecnico emiliano. Uno degli obiettivi dei rossoneri è di proprietà del Real Madrid: la dirigenza del ‘Diavolo’ ha iniziato i contatti con gli spagnoli, che avrebbero fissato il prezzo del giocatore. Ecco le ultime sulla trattativa in corso.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo di Oscar Rodriguez | Il Real vuole 10 milioni

Uno dei profili seguiti dal Milan per la prossima stagione è Oscar Rodriguez. Il trequartista spagnolo di proprietà del Real Madrid nell’ultima stagione ha brillato con il Leganes, dove si trovava in prestito. Il calciatore classe ’98 non rientra nei piani delle ‘Merengues’ che potrebbero cederlo nel prossimo mercato ed i rossoneri sembrano essere molto interessati. Come riportato da ‘AS’, il Real avrebbe fissato a 10 milioni di euro il prezzo di Oscar Rodriguez: una valutazione ritenuta congrua dalla dirigenza del Milan.

L’unica condizione che gli spagnoli vorrebbero inserire nel trasferimento del giovane trequartista, sempre secondo il quotidiano iberico, è un diritto di riacquisto o almeno una percentuale sulla futura rivendita. Questo aspetto potrebbe non essere gradito dai rossoneri, che vorrebbero avere il controllo totale del giocato. Il Milan, infatti, spera di replicare la fortunata operazione che ha portato Theo Hernandez a Milano nella scorsa estate.

