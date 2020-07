Calciomercato Inter, colpo in difesa | Skriniar a rischio

Calciomercato Inter, dalla Germania assicurano un possibile colpo in difesa: sarebbe l’erede di Skriniar, ma occhio alla concorrenza

Classe 1995 e già una carriera di tutto rispetto alle spalle: Milan Skriniar è finito sul taccuino dei principali top club europei, risultando un profilo papabile per una cessione di lusso in casa Inter. Marotta, d’altronde, sa bene che quando Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City e Manchester United cominciano a muoversi, c’è poco da fare per trattenere un calciatore. Ragion per cui, il DG nerazzurro è a caccia di un difensore da aggiungere o da rimpiazzare nelle rotazioni dell’Inter che verrà. Tra questi, c’è Matthias Ginter, giovanissimo difensore della nazionale tedesca e del Borussia Mönchengladbach, anche se la concorrenza su di lui si preannuncia spietata.

Inter, per Ginter c’è la fila: attenzione a Chelsea e Atletico Madrid

Come riportato dal media teutonico ‘Kicker’, l’Inter sarebbe pronta a fare sul serio per Matthias Ginter. Conte lo avrebbe indicato come principale rinforzo per il prossimo anno, viste le sue caratteristiche che lo renderebbero ideale nel sistema difensivo nerazzurro. Il Gladbach, però, continua a fare una valutazione molto alta del cartellino di Ginter, consapevole della possibile asta che potrebbe scoppiare nelle prossime settimane. Sulle tracce del classe 1994, infatti, ci sarebbero anche Atletico Madrid e Chelsea, pronte a lavorare sulle richieste economiche del club tedesco.

Ad ogni modo, Antonio Conte sembra avere le idee chiare: un giocatore come Ginter farebbe più che comodo alla sua Inter, sia per affiancare Skriniar, sia per raccogliere la sua eredità in caso di partenza. Marotta resta in attesa dell’occasione giusta per affondare il colpo.

