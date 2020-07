Calciomercato Inter, affare fatto | C’è la data dell’annuncio

L’Inter lavora sul calciomercato e nel frattempo è pronta ad annunciare un nuovo affare: ufficialità prevista entro metà agosto

È stata una buona stagione fin qui per l’Inter, che ha lottato per più di metà stagione addirittura per lo scudetto prima di un crollo che non ha comunque compromesso la qualificazione alla prossima Champions League con largo anticipo senza soffrire negli ultimi minuti dell’ultima giornata come avvenuto nelle ultime due annate.

Ora si vuole chiudere il campionato con il secondo posto ma non sarà facile pareggiare o vincere a Bergamo contro l’Atalanta che ha lo stesso obiettivo. Dopo di che, settimana prossima si ripartirà con l’Europa League e si cercherà di arrivare fino in fondo.

Calciomercato Inter, riscatto per Sensi: manca solo l’ufficialità

Mentre la squadra è concentrata sul finale di campionato per provare a riportare un titolo dopo quasi dieci anni, la società continua a pensare al futuro e valuta possibili acquisti da portare a termine per rinforzare la rosa dopo aver già portato a Milano l’esterno destro Hakimi.

Nel frattempo arriva una conferma tra gli elementi già presenti in rosa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter eserciterà il riscatto per Stefano Sensi nelle prossime settimane intorno a metà agosto) e ufficializzerà l’affare per un totale di 27 milioni di euro da destinare al Sassuolo.

Il centrocampista nerazzurro ha vissuto un grande avvio di stagione prima di abbandonare il campo per diversi mesi a causa di una serie di infortuni.

