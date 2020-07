Calciomercato Juventus, dietrofront Barcellona | Arriva il no!

In casa Juventus l’asse di mercato con il Barcellona continua ad essere caldissimo: ma i catalani fanno un passo indietro e rinunciano ad un affare

La Juventus continua a tenere gli occhi puntati in Spagna per il calciomercato, con l’asse con il Barcellona sempre caldissimo. Catalani che tra i bianconeri hanno da tempo individuato un possibile obiettivo, ma ora decidono di tirarsi indietro, rinunciando al possibile affare.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: arriva il no del Barcellona a De Sciglio

Il calciomercato della Juventus continua ad essere incentrato sulla Spagna. I bianconeri dopo lo scambio con il Barcellona tra Arthur e Pjanic, continuano a trattare con i catalani per altri affari di mercato. Tra le varie trattative con i blaugrana ci sarebbe anche quella legata a Mattia De Sciglio, finito da tempo nel mirino degli spagnoli.

Il terzino bianconero era stato uno dei nomi inseriti nello scambio per arrivare ad Arthur, per poi esserne tirato fuori. Nonostante l’interesse per il calciatore da parte dei catalani sia ancora vivo, secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, proprio il Barcellona avrebbe deciso di rinunciare alla trattativa. Il prezzo di De Sciglio al momento sembrerebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, ma i blaugrana avrebbero deciso di cercare altrove il rinforzo per la fascia difensiva.

