Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | Sostituto in Serie A: le cifre

La Juventus inizia a guardarsi intorno in caso di cessione di Douglas Costa: Paratici ha individuato il sostituto in Serie A.

Nella sua quarta stagione in bianconero, Douglas Costa ha confermato i suoi pregi ed i suoi difetti. Tanto decisivo ed impattante quando è in forma, quanto è soggetto a continui infortuni. In quattro stagioni con la Juventus sono addirittura 40 le partite di Serie A saltate dall’esterno brasiliano per infortunio: più di un campionato intero. Una condizione che sembra essere imperitura con Douglas Costa, così i bianconeri starebbero pensando alla cessione a fine stagione. Paratici avrebbe anche già individuato il possibile sostituto del brasiliano in Serie A.

Calciomercato Juventus, Under per il dopo Douglas Costa | Le ultime

Lo status di intoccabile di Douglas Costa all’interno della Juventus sembra essere mutato: i bianconeri potrebbero sacrificare il brasiliano sul mercato per fare cassa. Nonostante gli innumerevoli infortuni, l’ex Bayern Monaco ha molti ammiratori in Europa e potrebbe essere ceduto abbastanza agevolmente. Come rivelato da ‘Calciomercato.it‘, Paratici avrebbe individuato in Cengiz Under il possibile erede del brasiliano nella rosa della Juventus. La Roma avrebbe fissato a 30 milioni il prezzo per il trasferimento dell’esterno turco, ma è disponibile a valutare l’inserimento di contropartite tecniche.

Classe ’97, Under è un esterno d’attacco dotato di un tiro portentoso, una variabile che manca nella rosa della Juventus. I margini di crescita del turco sono notevoli e stuzzicherebbero Paratici, che potrebbe inserire profili in uscita come Rugani o Bernardeschi. Sull’esterno giallorosso la concorrenza maggiore per i bianconeri è rappresentata dal Napoli, che da diverse settimane sta cercando un accordo con la Roma. Un inserimento deciso della Juventus, però, potrebbe cambiare tutto e anche il giocatore potrebbe preferire l’approdo torinese. In bianconero Under ritroverebbe anche il compagno di nazionale Demiral.

La Juventus punta Under per sostituire Douglas Costa: Paratici potrebbe inserire delle contropartite tecniche per abbassare l’esborso nei confronti della Roma.

