Calciomercato Juventus, parla Paratici | Le ultime su Dybala

Arrivano le parole di Fabio Paratici, ds della Juventus, prima della partita contro il Cagliari. Paratici ha parlato delle valutazioni da effettuare su Dybala e sul mercato.

La Juventus è impegnata alla Sardegna Arena contro il Cagliari, per la penultima giornata di campionato. La partita, visibile su Dazn, ha visto i bianconeri presentarsi in casa dei rossoblu da campioni d’Italia in carica, per la nona volta consecutiva. Il direttore sportivo dei bianconeri, Fabio Paratici, ha parlato proprio ai microfoni della piattaforma streaming, menzionando anche la situazione di Paulo Dybala.

Juventus, Paratici e le valutazioni su Dybala e sul mercato

Il ds Paratici su Dybala ha dichiarato: “La sua situazione va valutata giorno per giorno, ha un piccolo fastidio muscolare e bisogna vedere come evolverà“. Incertezza sulle condizioni dell’argentino, dunque. Paratici ha poi continuato parlando del mercato: “Sono praticamente una stagione e mezzo in continuato. Una partita non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi“.

Idee chiare, che -forse- non verranno stravolte da queste ultime tre partite della stagione. Poi ha continuato: “Siamo concentrati su queste due partite di campionato e poi cercheremo di affrontare la Champions nel migliore dei modi“.

