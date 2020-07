Calciomercato Juventus, Dybala insoddisfatto | Richiesta shock!

La Juventus si prepara a festeggiare lo scudetto ma nel frattempo studia le mosse per il futuro. Richiesta shock di Dybala

La vittoria di ieri contro la Lazio ha dato uno slancio che potrebbe essere definitivo per la Juventus nella corsa allo scudetto. Ora il primo posto sembrerebbe consolidato visto che l’Inter, che occupa la seconda posizione in classifica, è distante ben otto lunghezze e mancano quattro punti per la matematica certezza.

È stata per ora soprattutto la stagione di Cristiano Ronaldo e Dybala, che hanno trascinato la squadra allenata da Maurizio Sarri soprattutto nei momenti di difficoltà. Il portoghese ha siglato ben 30 reti in 30 partite di Serie A mentre l’argentino è fermo a quota 11 gol in 31 gare in campionato, nonostante prestazioni da fuoriclasse.

Calciomercato Juventus, con CR7 numeri di Dybala più bassi: richiesta schock

Secondo quanto riportato da Don Diario, da quando Cristiano Ronaldo è andato via dal Real Madrid sono cresciuti notevolmente i numeri di Karim Benzema, che nelle ultime annate della Liga ha segnato ben 21 gol.

Lo stesso potrebbe succedere alla Juve per Dybala, qualora dovesse andare via CR7. Il numero 10 si riprenderebbe il ruolo di leader e per questo il suo desiderio potrebbe essere quello di vedere un addio del fenomeno portoghese.

La migliore stagione in termini di gol Dybala l’ha avuta l’anno prima dell’arrivo di Ronaldo con 26 reti realizzate tra tutte le competizioni.

