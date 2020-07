Calciomercato Lazio, svolta in attacco | L’annuncio di Tare!

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Lazio, ha parlato il ds biancoceleste Igli Tare

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita del big match contro la Juventus di Sarri. “Non è il momento di ragionare con i se e con i ma, quello che è stato detto nei giorni è un dato di fatto non una giustificazione“. Tare ha poi aggiunto: “Abbiamo preparato la gara di stasera con entusiasmo e lo stesso entusiasmo dobbiamo portarlo in campo cotnro la Juventus. A Udine si è visto lo spirito del gruppo, partiamo da lì per battere la Juventus”.

Calciomercato Lazio, Tare allo scoperto: “Ecco cosa cerchiamo”

Tare ha detto la sua sui tanti infortuni che affliggono la squadra di Inzaghi: “Non si tratta di ricadute ma di veri e propri infortuni, da quando abbiamo ricominciato ad allenarci in gruppo sono successe cose inattese”.

“Non deve essere un alibi, però, dobbiamo cercare di portare a casa il miglior risultato possibile stasera”- ha aggiunto il ds dei capitolini – “nessuno dimentichi cos’ha fatto la Lazio in questa stagione. Ne siamo orgogliosi, dobbiamo ripeterci stasera. Nella vita niente è impossibile”.

Conclusione su Borja Mayoral, attaccante accostato alla Lazio nelle ultime settimane e che potrebbe arrivare nel calciomercato estivo: “Un calciatore che ha fatto una carriera importante. In questo momento l’unica cosa certa è che la Lazio è in cerca di 1-2 attaccanti. Se arriveranno proposte per i nostri giocatori valuteremo eventualmente”.

