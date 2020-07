Calciomercato Roma, interesse dall’Inghilterra | Va in Premier League

L’esperienza dell’esterno alla Roma potrebbe terminare definitivamente questa stagione. Infatti, dopo una stagione in prestito, è molto probabile che lasci la squadra di Fonseca.

Durante la scorsa giornata di campionato, la Roma ha battuto il Torino in trasferta e ha conquistato aritmeticamente il quinto posto. Un piazzamento che permetterà ai giallorossi di disputare l’Europa League partendo dalla fase a gironi. La Roma, comunque, potrebbe dire addio a uno dei calciatori più rappresentativi degli ultimi anni, che l’ultima stagione ha giocato in prestito in Liga. Si tratta di Alessandro Florenzi, di ritorno dal Valencia. Secondo The Athletic, infatti, l’esterno potrebbe approdare in Premier League.

Roma, Florenzi in Premier League

Alla Roma non sembra esserci spazio per Alessandro Florenzi, tant’è che dall’Inghilterra spingono per un suo approdo alla corte di Marcelo Bielsa, allenatore del Leeds. Bielsa ha portato il Leeds in Premier League dopo 16 anni, e apprezza Florenzi per la sua duttilità tattica. La Roma potrebbe cedere davanti a un’offerta di circa 18 milioni di euro.

Tuttavia, almeno per il momento, non ci sono state offerte o contatti ufficiali tra i due club. Ma il Leeds è seriamente interessato a Florenzi, così come tanti altri club come l’Inter e la Fiorentina, alla ricerca di un esterno.

