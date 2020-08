Calciomercato Inter, riscatto Sanchez | Le ultime da Manchester

Proseguono le trattative con lo United per il riscatto di Sanchez, che l’Inter vorrebbe mettere a disposizione di Conte anche l’anno prossimo: le ultime.

L’Inter non ha più dubbi e ha deciso di mettere a disposizione di Conte Alexis Sanchez anche per la prossima stagione. Per questo motivo, Marotta sta continuando a trattare con il Manchester United, nonostante le difficoltà relative all’ingaggio dell’attaccante cileno e dalle richieste degli inglesi. Ecco le ultime novità sulla trattativa.

Calciomercato Inter, riscatto Sanchez | Segnali positivi da Manchester

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, sarebbero arrivati segnali positivi da Manchester riguardo alla trattativa per Alexis Sanchez. L’Inter è consapevole di avere dalla propria parte la volontà del giocatore, che vorrebbe restare nel capoluogo lombardo anche nella prossima stagione. Lo United, infatti, avrebbe offerto la maglia numero ‘7’ a Jadon Sancho per convincerlo a sbarcare in Inghilterra. L’ultimo a vestire quella maglia è stato proprio il ‘Nino Maravilla’ che, quindi, non dovrebbe fare ritorno a fine stagione. In ogni caso, la distanza fra Inter e United rimane ancora siderale: con i ‘Red Devils’ che non si schiodano dalla richiesta di 20 milioni di euro. I nerazzurri, invece, vorrebbero riuscire ad arrivare a Sanchez sborsandone meno della metà.

