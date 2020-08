Calciomercato, ‘bomba’ dalla Spagna | Il nuovo Milan sogna Mbappe!

Si prevede un futuro importante per il Milan, che vuole tornare ad essere competitivo. La bomba viene lanciata direttamente dalla Spagna

È stata nel complesso una buona stagione per il Milan, visto come si era messa nei primi mesi. I passi falsi iniziali hanno rischiato di compromettere anche il raggiungimento delle prime sei posizioni, ma grazie a una crescita costante la squadra allenata da Stefano Pioli è riuscita a qualificarsi alla prossima Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta non perdona Brozovic | Scambio in Spagna

Ora per il futuro si vuole tornare una volta per tutte in Champions League dopo tanti anni e non solo: la società sembrerebbe intenzionata a costruire una grande squadra per tornare a competere sia per lo scudetto che per le competizioni europee.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto a Zaniolo | Nuova offerta alla Roma

Calciomercato Milan, fondo Elliott pronto a tutto: anche Mbappe nel mirino

Secondo quanto riportato da DefensaCentral, il fondo Elliott renderà stabile la situazione finanziaria attraverso l’inserimento di 100 milioni e, una volta ripuliti i conti, potranno iniziare ufficialmente i lavori per far tornare grande il Milan con il più grande fondo di attivisti presente nel mondo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo in difesa | UFFICIALE il rinnovo

Il club potrebbe diventare già efficace e per questo i rossoneri potrebbero inserirsi di prepotenza nella lotta per Kylian Mbappe, ma dalla Spagna riportano che ci vorrebbe ancora del tempo prima di passare in maniera definitiva al progetto competitivo. Per questo, l’attaccante francese potrebbe passare a Real Madrid o Manchester City già nell’estate 2021.

Nei prossimi mesi capiremo se il Milan riuscirà a tornare importante nell’immediato o se ci saranno degli ostacoli e dei tempi di attesa maggiori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, dalla Spagna | Assalto da 80 milioni in Serie A

Champions League, dalla Juve al Napoli | Date, orari e dove vederla in TV