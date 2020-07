Champions League, dalla Juve al Napoli | Date, orari e dove vederla in TV

Una settimana al via della fase finale della Champions League. Ecco tutte le date e orari ufficiali e dove vedere le partite in TV.

L’inno sportivo più famoso al mondo è pronto a risuonare: tra sette giorni torna la Champions League. Nuovo formato, nuovi orari e nuova sede. Atalanta, Atletico Madrid, Lipsia e Paris Saint Germain sono le quattro squadre ad avere già in tasca il biglietto per Lisbona, la nuova designata per ospitare la fase finale del torneo. Per completare il tabellone dei quarti, mancano però all’appello altre quattro squadre, impegnate nelle rispettive gare di ritorno degli Ottavi di finale. Tra queste, Juventus e Napoli tenteranno di accedere ai quarti, superando rispettivamente l’Olympique Lione ed il Barcellona.

Champions League, Juventus e Napoli: date e orari in TV

La prima italiana a scendere in campo sarà la Juventus di Sarri, venerdì 7 agosto. I bianconeri, freschi Campioni d’Italia, dovranno ribaltare il risultato negativo maturato a Lione nella gara di andata. Sfida altrettanto dura attende il Napoli di Rino Gattuso. Dopo l’1-1 del San Paolo, i partenopei dovranno espugnare il Camp Nou per accedere ai quarti di finale, mai raggiunti nella propria storia. Ecco dunque il quadro completo di tutte le date e orari delle gare di ritorno degli ottavi di finale, oltre ai due quarti di finale già stabiliti. Tutte le gare saranno trasmesse da Sky Italia. Mediaset, oltre alle gare di Juventus e Napoli, ha fatto sapere di trasmettere uno dei quarti di finale, una semifinale, e la gran finale del 23 agosto all’Estadio Da Luz di Lisbona:

OTTAVI DI FINALE

JUVENTUS – LIONE 07/08/2020 21:00 (SKY) (MEDIASET)

MANCHESTER CITY – REAL MADRID 07/08/2020 21:00 (SKY)

BARCELLONA – NAPOLI 08/08/2020 21:00 (SKY) (MEDIASET)

BAYERN MONACO – CHELSEA 08/08/2020 21:00 (SKY)

QUARTI DI FINALE

ATALANTA – PARIS SAINT GERMAIN 12/08/2020 21:00 (SKY)

RB LIPSIA – ATLETICO MADRID 13/08/2020 21:00 (SKY)

NAPOLI/BARCELLONA – DA DEFINIRE 14/08/2020 21:00 (SKY)

REAL MADRID/MANCHESTER CITY – DA DEFINIRE 15/08/2020 21:00 (SKY) (MEDIASET)

SEMIFINALI

1° Semifinale 18/08/2020 21:00 (SKY)

2° Semifinale 18/08/2020 21:00 (SKY) (MEDIASET)

FINALE

Estadio Da Luz (Lisbona) 23/08/2020 (SKY) (MEDIASET)

