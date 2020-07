Calciomercato Juventus, beffa dalla Premier | Sfuma l’attaccante

La Juventus è concentrata sul mercato e Paratici vuole chiudere per un colpo importante. Arrivano brutte notizie dalla Premier: l’affare può saltare

È stata fin qui una stagione di alti e bassi per la Juventus, che dopo tanti passi falsi è riuscita comunque a conquistare un nuovo scudetto con ben due giornate di anticipo. È andata male invece l’esperienza sia in Coppa Italia che in Supercoppa dove sono arrivate due sconfitte un po’ a sorpresa contro Napoli e Lazio.

Ora non resta altro che la Champions League, un obiettivo difficile o quasi impossibile da conquistare che però potrebbe rendere storica l’annata bianconera. Prima di tutto c’è da ribaltare la sconfitta rimediata all’andata degli ottavi contro il Lione per accedere ai quarti di finale e non sarà per niente semplice.

Calciomercato Juventus, Jimenez più lontano: assalto del Manchester United

Mentre la squadra è concentrata sul campo per questo finale di stagione, Fabio Paratici lavora per il futuro e sa che ci sono diverse modifiche da apportare per diventare ancor più competitivi in Europa. Ora nel mirino c’è un attaccante che potrebbe rimpiazzare Gonzalo Higuain, vicino all’addio.

Il nome caldo è quello di Raul Jimenez del Wolverhampton, ma la pista potrebbe complicarsi in queste ore. Secondo quanto riportato da RTP Portugal, infatti, anche il Manchester United sarebbe pronto all’assalto per il messicano da affiancare a Jadon Sancho, altro obiettivo dei ‘Red Devils’.

L’attaccante classe 1991 in questa annata in Premier League ha realizzato ben 17 reti nelle 38 gare giocate.

