Calciomercato Milan, scambio con Zidane | Vuole lasciare Madrid!

Il Milan, dopo aver ritrovato l’entusiasmo con Pioli, vuole continuare a stupire nella prossima stagione: possibile scambio con il Real Madrid.

Dopo una prima metà di stagione deludente, in cui sembrava ormai che potesse essere solamente un annata di passaggio, il Milan ha ritrovato fiducia e risultati con Stefano Pioli. Il tecnico emiliano ha saputo riportare i rossoneri a competere con tutti i top club di Serie A, riassaporando quello status di grande squadra che più compete al ‘Diavolo’. Ora la dirigenza del Milan è al lavoro sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Pioli: scambio in vista con il Real Madrid, anche se l’operazione appare complicata.

Calciomercato Milan, Isco vuole lasciare Madrid | Scambio con Romagnoli!

Il Milan potrebbe tornare alla carica per Isco: secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il trequartista spagnolo avrebbe deciso di lasciare il Real Madrid per trovare maggiore protagonismo in un altro club. I rossoneri potrebbero trovare nell’ex fantasista del Malaga il top player capace di legare centrocampo ed attacco, facendo compiere il salto di qualità all’undici meneghino. Il Milan potrebbe cavalcare l’interesse del Real per Romagnoli per arrivare ad Isco: l’operazione di scambio potrebbe aggirarsi intorno ad una valutazione di 50 milioni di euro.

Lo scambio fra Milan e le ‘Merengues’ rimane molto complicato, perché Isco potrebbe dare la preferenza a club che partecipano alla Champions League. I rossoneri potrebbero, quindi, essere tagliati fuori dalla corsa al fantasista iberico a prescindere: la dirigenza del ‘Diavolo’, però, vuole fare comunque un tentativo. Su Isco potrebbe esserci anche la Juventus, accostata a più riprese al trequartista del Real: la concorrenza bianconera potrebbe essere agguerrita per Pioli.

