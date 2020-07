Calciomercato Lazio, colpo a parametro zero | Ingaggio da 4 milioni!

Calciomercato Lazio, Tare ed Inzaghi continuano a sognare in grande e preparano il colpo David Silva: c’è l’offerta dei biancocelesti, ma attenzione al pericolo Valencia.

Dieci anni al Manchester City e, adesso, il nuovo capitolo della carriera di David Silva potrebbe parlare italiano. Il fantasista spagnolo si è svincolato nel corso delle ultime settimane dal club inglese, gettandosi sul mercato come una delle personalità più interessanti in circolazione. E la Lazio starebbe conducendo su di lui più di qualche semplice riflessione. D’altronde, il DS Tare, nel pre-gara con il Brescia, ha lasciato trapelare qualcosa, l’esistenza di una reale trattativa tra lui e i biancocelesti.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la Lazio avrebbe avuto già contatti importanti con l’entourage di David Silva. Sul piatto ci sarebbe un’offerta contrattuale da 4 milioni a stagione, per i prossimi tre anni, che i biancocelesti avrebbero girato al fantasista spagnolo. Su di lui, però, non ci sarebbe soltanto la formazione capitolina, anzi. Sia dagli Stati Uniti che dagli Emirati Arabi spingono (con stipendi da capogiro) per attirare il calciatore a firmare rispettivamente con l’Inter Miami e l’Al Sadd. E poi, ci sarebbe il suo Valencia, club dove David Silva è cresciuto e maturato calcisticamente, e che avrebbe contattato il suo entourage con una proposta simile a quella dei laziali. Da quanto filtra, comunque, la volontà del calciatore appare abbastanza chiara: rinunciare ad ingaggi faraonici, a patto di continuare a giocare ad alti livelli (e quindi in Serie A o in Liga).

Lazio e Valencia, dunque, promettono battaglia, in un duello di mercato che potrebbe cambiare il livello tecnico e le relative prospettive di classifica di ambedue le squadre.

