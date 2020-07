Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo in difesa | UFFICIALE il rinnovo

Si complicano i piani del Milan per la difesa: l’obiettivo dei rossoneri per la retroguardia ha appena annunciato il rinnovo di contratto fino al 2023.

Il futuro del Milan è nella mani di Stefano Pioli, fautore della rinascita del ‘Diavolo’ in questa stagione. Il primo step per l’anno prossimo è stato percorso, con la conferma del tecnico emiliano, ma adesso la dirigenza rossonera dovrà comporre la rosa che affronterà il prossimo campionato. Uno degli obiettivi più ambiziosi per la difesa, però, è già sfumato: si tratta di Dayot Upamecano, che ha annunciato di aver rinnovato il proprio contratto con il Lipsia.

Fra i profili che più intrigavano la dirigenza del Milan per la retroguardia, spiccava il nome di Upamecano. Il centrale classe ’98 della Nazionale Under 21 francese ha mostrato di essere già un ottimo giocatore e, soprattutto, di avere enormi margini di miglioramento. Per tutti questi motivi i rossoneri avevano puntato il difensore transalpino, ma la suggestione è già stata interrotta dall’annuncio del RB Lipsia. Il club tedesco, infatti, ha comunicato tramite una nota ufficiale di aver trovato l’accordo con Upamecano per il rinnovo di contratto: il centrale si è legato al Lipsia fino al 2023.

Niente da fare per il Milan, che aveva fiutato l’affare ed era pronto a lanciare un’offensiva al centrale francese nel prossimo mercato. Il numero ‘5’ del Lipsia proseguirà il proprio processo di crescita in Germania, nel club di proprietà della Red Bull. La dirigenza rossonera dovrà inventarsi qualcos’altro per rinforzare la propri difesa e mettere a disposizione di Pioli una retroguardia di alto livello.

