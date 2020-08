Calciomercato Juventus e Inter, Commisso su Chiesa | Futuro deciso

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha fatto il punto sulla situazione di Federico Chiesa.

La Fiorentina questa stagione ha concluso la stagione a 49 punti, punteggio che è valsa la conferma di Beppe Iachini sulla panchina viola. Il presidente Rocco Commisso, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro la Spal per 1-2. In particolare, il presidente della viola si è soffermato sulla situazione di Federico Chiesa. Sul giocatore ci sono da tempo le big della Serie A: la Juventus, ma anche l’Inter ha espresso un certo interesse.

Fiorentina, Commisso ha deciso il futuro di Chiesa

Le parole di Commisso su Chiesa non fanno ben sperare i tifosi della Fiorentina: “Gli ho dato via libera, basta che arrivino i soldi giusti. Vorrei che rimanesse, se poi vuole andarsene devono portarci quanto crediamo che valga“. In caso di un’offerta congrua al suo valore, dunque, Chiesa lascerà la Fiorentina.

La Juventus potrebbe offrire delle contropartite tecniche (più una parte cash), che la viola valuterà. Potrebbe scatenarsi il derby d’Italia con l’Inter in sede di mercato, viste le parole di Marotta. Commisso si è poi soffermato sul mercato in entrata: “Mandzukic? Non vi dico niente. Ho letto cose su De Rossi, poi Di Francesco… Il nostro ambiente ha troppe fake news, dovete imparare in Italia a scrivere meno cose che non sono vere“.

