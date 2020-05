Calciomercato Juventus, Real e Barcellona in pressing | Dybala ha deciso!

Diversi grandi club sono pronti a dare l’assalto a Paulo Dybala, ma il numero ’10’ della Juventus sembra aver già deciso il proprio futuro.

Nelle ultime stagioni Paulo Dybala ha dimostrato tutto il suo valore alla Juventus, sciogliendo i dubbi anche ai più critici a suon di reti e giocate determinanti. Una crescita costante quella della ‘Joya’ in bianconero, che lo ha portato ad essere uno dei migliori attaccanti del mondo. Per questo motivo cresce sempre di più la lista delle pretendenti a Dybala e la Juventus, nella prossima sessione di mercato, dovrà trovarsi a fronteggiare offerte importanti per l’argentino. Il numero ’10’ bianconero, però, sembra avere le idee chiare per il futuro.

Calciomercato Juventus, Dybala verso il rinnovo | Rifiutati Real e Barcellona!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Paulo Dybala non avrebbe nessuna intenzione di lasciare la Juventus in estate. L’arrivo di Cristiano Ronaldo ha proiettato i bianconeri nel gotha del calcio mondiale e la ‘Joya’ è convinto di poter vincere ancora a Torino. La Juventus e Dybala dovrebbero riprendere i discorsi per il rinnovo di contratto, con conseguente adeguamento, che sono stati interrotti dal ‘Covid-19′. Il numero ’10’ bianconero avrebbe già rifiutato sul nascere le avanche di Real Madrid e Barcellona. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un interessamento del Manchester United per la ‘Joya’, che però sembra aver chiuso ad ogni ipotesi di addio al club torinese.

Nessun addio alla Juventus in estate: Dybala vuole restare ed è pronto a firmare il rinnovo di contratto!

RM

