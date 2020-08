Calciomercato Juventus, suggestione top dal PSG | Cifre e dettagli

Una stagione importante con l’ennesimo trionfo in Serie A, ma potrebbe arrivare la ciliegina della torta con la Champions: per il calciomercato possibile colpo dal PSG!

La Juventus continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero potrebbe mettere a segno colpi davvero importanti per rinforzare il centrocampo di Maurizio Sarri, raggiante dopo la vittoria in Serie A. Dopo lo scambio ufficializzato con il Barcellona per lo scambio Arthur-Pjanic, la società starebbe anche pensando ad un innesto di assoluto valore.

Calciomercato Juventus, Verratti top player per Sarri

Come svelato dal tabloid britannico “Mirror” il Paris Saint-Germain avrebbe messo nel mirino il centrocampista spagnolo, Thiago Alcantara, che ha il contratto in scadenza a giugno 2021 con una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il giocatore del Bayern Monaco non avrebbe intenzione di rinnovare il suo contratto con il club bavarese.

E così facendo lo stesso club francese potrebbe pensare anche alla cessione di Marco Verratti se dovesse arrivare l’ex Barcellona. Il centrocampista italiano si è reso protagonista nella finale di Coupe de la Ligue contro il Lione con una prestazione davvero eccellente. L’operazione resta complicata visto l’ingaggio di circa 10 milioni di euro che percepisce l’ex Pescara, mentre la sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni post-Covid. La Serie A aspetta un talento come lui visto che dopo l’esperienza in Abruzzo, è volato direttamente in Ligue 1.

