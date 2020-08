Calciomercato Juventus, beffa Inter | Doppio colpo con Conte!

Antonio Conte potrebbe così separarsi dall’Inter al termine della stagione mettendo a segno un’altra beffa nei confronti dell’Inter: ecco il doppio colpo!

Sono ore davvero clamorose in casa Inter con il futuro di Antonio Conte sempre più in bilico. Dopo la sfuriata dell’allenatore leccese nei confronti della società nerazzurra, le strade potrebbero già separarsi con punti di vista ormai differenti.

Calciomercato Juventus, doppio colpo: Vidal più Emerson Palmieri

Così con la possibile suggestione di Conte sulla panchina della Juventus, lo stesso allenatore potrebbe preparare un’altra beffa nei confronti della compagine nerazzurra con il doppio colpo Arturo Vidal e Emerson Palmieri. Due profili davvero interessanti, seguiti a lungo dalle due big d’Italia, che potrebbero così scegliere, infine, la squadra bianconera in caso di arrivo dell’allenatore leccese.

Nelle prossime ore l’Inter continuerà a capire se ci siano o meno i margini per continuare la storia d’amore con Antonio Conte in vista della prossima stagione. La Juventus potrebbe avere la meglio sulla rivale di sempre in caso di arrivo dell’ex tecnico del Chelsea, protagonista in assoluto con le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport che hanno fatto il giro del mondo. Da valutare, infine, anche il futuro di Maurizio Sarri, sempre al centro delle critiche in casa piemontese.

La Juventus continua a lavorare sempre in ottica futura con possibili colpi davvero entusiasmanti in vista della prossima stagione. Conte potrebbe rappresentare l’occasione giusta anche per rinforzare la compagine bianconera.

