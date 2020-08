Calciomercato Milan, svolta per Calhanoglu | Spunta l’indizio

Calciomercato Milan, c’è la svolta per il futuro di Hakan Calhanoglu: spunta l’indizio sulle sorti del fantasista turco, come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport

Vera e propria stella nel finale di campionato rossonero, Hakan Calhanoglu ha rimandato al mittente le tante voci di un possibile ritorno in Bundesliga, dopo un’esperienza opaca in Serie A. Il fantasista turco è stato un trascinatore per il Milan di Pioli, che nella seconda parte di stagione si è attaccato ai suoi colpi e ai suoi gol. Un finale di campionato che blinda anche la futura permanenza dell’ex Leverkusen in Italia, come rivelato anche dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’: la dirigenza del Milan, infatti, avrebbe riallacciato e ravvivato i rapporti con Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, per prolungare e adattare il contratto del numero dieci rossonero. Il calciatore gradirebbe restare a Milano, nonostante il corteggiamento delle big di Turchia, che gli garantirebbero un posto da protagonista (anche in Champions League). L’ottimismo, in casa rossonera, resta alto.