Calciomercato Milan, maxi affare con Mourinho | Tutti i dettagli

Dalla difesa all’attacco, il Milan punta a rinforzare la rosa perché l’anno prossimo vuole a tutti costi ottenere la qualificazione alla Champions League

Pioli è stato chiaro: “Il prossimo anno l’obiettivo sarà la qualificazione in Champions“. E non può essere altrimenti, perché il blasone e la storia del Milan impongono quantomeno la partecipazione alla manifestazione calcistica più importante, dove manca dall’ormai lontano 2014. Ecco perché la dirigenza rossonera è già al lavoro per rinforzare una buona squadra, divenuta ottima grazie a Ibrahimovic, con almeno quattro-cinque innesti di spessore internazionale. Le ultime di calciomercato danno Maldini e Massara, confermati anche loro a meno di clamorose sorprese, focalizzati soprattutto in Inghilterra. Nel mirino il terzino destro Aurier del Tottenham, alternativa a Emerson Royal ad oggi troppo costoso per le casse societarie.

Calciomercato Milan, Aurier e non solo dal Tottenham: le ultime

Aurier è un punto fermo della squadra allenata da Mourinho, ma indiscrezioni sostengono che possa partire per meno della metà della cifra richiesta per Emerson. Più o meno per 16 milioni di euro, uno in più dell’altro calciatore degli ‘Spurs’ su cui è da tempo il Milan: il difensore argentino Foyth, il quale a differenza dell’ivoriano è completamente fuori i piani del tecnico portoghese e dunque prendibile con assai meno difficoltà. Ma potrebbe non finire qui la spesa in casa dei londinesi del club di Elliott. Per il 4-2-3-1, infatti, farebbe molto comodo Eric Lamela, contraddistintosi in Italia con la maglia della Roma e valutato minimo 18 milioni di euro. Il triplo ‘colpo’ costerebbe al Milan sui 49 milioni.

Nei discorsi per Aurier ed eventualmente Foyth e Lamela, la società di Levy potrebbe cercare di mettere le mani sul cartellino di Kessie. Difficilmente, però, i rossoneri accetterebbero di privarsi di uno dei loro capisaldi. Per Pioli, che ha chiesto l’acquisto di una alternativa, il 23enne è praticamente intoccabile.

