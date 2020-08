Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Lo vuole Ronaldo!

La Juventus starebbe preparando una campagna acquisti davvero sbalorditiva in vista della prossima stagione. Altro possibile colpo in difesa su consiglio di Ronaldo!

Si lavora in ottica futura. La Juventus è sempre molto attiva per trovare giocatori già pronti da affidare a Maurizio Sarri, davvero raggiante dopo la conquista del campionato di Serie A. Nel mese di agosto la compagine bianconera sarà impegnata per il programma finale della Champions League con la speranza di vincere il trofeo che manca ormai da troppi anni a Torino.

Calciomercato Juventus, colpo Konate per la difesa bianconera

Ma non solo. La Juventus starebbe così pensando anche a numerosi colpi e, come svelato dal portale spagnolo “Don Balon”, Cristiano Ronaldo avrebbe consigliato alla dirigenza un innesto per la difesa. Si tratta di Ibrahima Konate, classe 1999, di proprietà del Lipsia che ha collezionato complessivamente 11 presenze con il club tedesco.

La sua valutazione si aggira già intorno ai 40 milioni di euro, ma in poco tempo potrebbe diventare una colonna della Nazionale francese. Così il club bianconero lo avrebbe messo già nel mirino e in poco tempo potrebbe arrivare anche l’assalto decisivo per il centrale difensivo del Lipsia.

Così la Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione con colpi davvero suggestivi per puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

