Calciomercato Inter, Conte in Premier | Spunta il top club

Dopo la sfuriata delle ultime ore il futuro all’Inter di Antonio Conte è sempre più in bilico. Nelle ultime ore sarebbe spuntata anche l’idea clamorosa con l’assalto del top club!

Saranno settimane lunghissime tra impegni in campo europeo e colpi entusiasmanti in vista della prossima stagione. Lo stesso Antonio Conte potrebbe già salutare l’Inter al termine della stagione dopo la sua sfuriata ai microfoni di Sky Sport al termine dell’ultima sfida di Serie A contro l’Atalanta. Un attacco diretto alla società nerazzurra, che ora potrebbe pensare anche alla separazione consensuale con il tecnico leccese.

Calciomercato Inter, idea Manchester United per Conte

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” nelle ultime ore sarebbe nata anche la clamorosa idea di un possibile ritorno in Premier dopo l’esperienza entusiasmante al Chelsea. Il Manchester United lo avrebbe messo nel mirino per il prossimo anno, ma la trattativa non è così semplice.

Tutto è ancora in bilico con la possibilità anche di rivederlo anche sulla panchina della Juventus, ma Conte dovrà prima capire se ci siano o meno i margini di continuare la sua avventura alla guida dell’Inter.

Idea davvero suggestiva per il futuro dell’allenatore leccese che continua a pensare a cosa farà “da grande”.

