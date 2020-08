Calciomercato Lazio, progressi per David Silva | Si attende la risposta

Con la qualificazione in Champions League, la Lazio è alla ricerca di profili internazionali per garantire a Simone Inzaghi una rosa adeguata per la prossima stagione. Proseguono i contatti con David Silva.

Il quarto posto alla Lazio di Simone Inzaghi ha garantito l’accesso alla Champions League. Il club biancoceleste, dunque, si sta attrezzando per garantire al proprio allenatore una squadra capace di essere all’altezza dei top club europei. La ricerca di profili internazionali e di esperienza ha portato alla conclusione di voler puntare tutto su David Silva, che si svincolerà dal Manchester City a fine stagione. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare una risposta del centrocampista spagnolo all’offerta della Lazio. David Silva percepirà un ingaggio top, per adesso si lavora sui benefit e da Formello filtra un cauto ottimismo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a sette calciatori | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio a sette calciatori | Cifre e dettagli