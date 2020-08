Calciomercato Inter, Nainggolan da Mourinho | Via libera per il super colpo

L’Inter insegue Ndombele e potrebbe mettere sul piatto Nainggolan per strappare il sì del Tottenham per il centrocampista francese

Un matrimonio destinato ad esaurirsi quello tra Tanguy Ndombele e il Tottenham. Malgrado lo sbarco solo la scorsa estate in quel di Londra, l’ex Lione dopo l’esonero di Pochettino non è riuscito a guadagnarsi la fiducia di José Mourinho. Il nazionale francese è diventato pressoché una riserva di lusso nello scacchiere del portoghese, nonostante il pesante investimento da oltre 60 milioni di euro degli ‘Spurs’ per strapparlo alla concorrenza delle altre big d’Europa appena un anno fa. Difficilmente sarà ricucito il rapporto con Mourinho, con il Tottenham che ha messo sul mercato il 23enne centrocampista.

Inter, jolly Nainggolan per l’assalto a Ndombele

Sulle tracce di Ndombele ci sarebbe soprattutto l’Inter, che vuole rinforzarsi ulteriormente in mezzo al campo e oltre a Tonali punterebbe anche l’ingaggio del transalpino. Il classe ’96 potrebbe arrivare indipendentemente dalla permanenza o meno di Antonio Conte in panchina, con il Tottenham che spinge per un eventuale scambio con Milan Skriniar. Marotta e la dirigenza nerazzurra non sarebbero però così convinti dell’operazione e nel sacrificare il difensore slovacco. L’Inter potrebbe così pensare ad un altro scenario per arrivare a Ndombele, ovvero mettere sul piatto il cartellino di Radja Nainggolan. Il belga rientrerà dal prestito al Cagliari ed è un profilo che piace a Mourinho. L’ex Roma ha chance di restare in nerazzurro solo con la conferma di Conte e con un nuovo allenatore al posto dell’ex Ct della Nazionale sarebbe destinato nuovamente a lasciare Milano.

Nainggolan è valutato intorno ai 20 milioni di euro, con l’Inter che nell’operazione aggiungerebbe una corposa parte cash intorno ai 40 milioni per strappare il sì del Tottenham. Malgrado però la stima di Mourinho per Nainggolan, lo ‘Special One’ e il sodalizio vicecampione d’Europa preferirebbero uno scambio alla pari con Skriniar per Ndombele.

