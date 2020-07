Calciomercato Inter, in Serie A l’alternativa a Kante | Carta Nainggolan

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo da parte dei nerazzurri di mettere le mani sul centrocampista del Napoli considerate le difficoltà per Kante

Conte vuole almeno due grandi rinforzi per quello che è indubbiamente il grande punto debole dell’Inter: il centrocampo. Il primo desiderio è il solito da quando si è accomodato sulla panchina nerazzurra, vale a dire Arturo Vidal. E non è sbagliato ipotizzare che nemmeno stavolta possa venire accontentato. I motivi sono due: il primo, rapporti col Barcellona, per via della questione Lautaro Martinez, non sembrano essere idilliaci; il secondo, Marotta rimane contrario all’operazione perché il cileno ha 33 anni, un ingaggio molto alto (circa 8 milioni) e conduce ancora una sregolato vita extracampo.

Del resto nel luglio 2015 fu lui a ‘cacciarlo’ da Torino, anche se poi va detto che nei successivi anni il classe ’87 ha continuato a vincere da protagonista tra Bayern e appunto Barça.

Calciomercato Inter, Allan del Napoli alternativa a Kante: jolly Nainggolan

Il secondo desiderio dell’allenatore salentino sarebbe invece N’Golo Kante, asse portante del suo Chelsea stradominatore e vincitore della Premier League nel 2016. Il Chelsea potrebbe cederlo visto che Lampard punta deciso su altri, a patto però che venga formulata un’offerta congrua. In Inghilterra parlano di 60 milioni di euro, non poco per un 29enne con qualche infortunio di troppo alle spalle e un ingaggio di circa 9 milioni. L’affare si presenta dunque complicato, pure perché sul francese c’è il forte interesse del Real Madrid di Zinedine Zidane. E’ così possibile che l’Inter sposti il mirino altrove, tornando magari su quell’Allan corteggiato già lo scorso gennaio e particolarmente apprezzato dallo stesso Conte. Il brasiliano, un giocatore per certi versi da ‘ricostruire’, non è al centro del progetto targato Gattuso e ha rotto con De Laurentiis per via della famosa querelle ritiro-multe.

Insomma è alla portata dei nerazzurri, che sul piatto potrebbero offrire sui 32 milioni di euro più bonus. L’operazione fra le due società, ora in ottimi rapporti, potrebbe succesivamente diventare doppia avendo come altro protagonista Nainggolan.

Il Cagliari difficilmente lo prenderà a titolo definitivo ed è impensabile che Suning riesca ad ottenere da qualche altro club (gradito al classe ’88) quei 18-19 milioni necessari per evitare una minusvalenza.

In cambio magari di un piccolo sconto su Allan, il club di viale della Liberazione potrebbe concedere il cartellino del belga, probabilmente molto stimato da Gattuso, con la formula del prestito gratuito più diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

